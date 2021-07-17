أوضحت وزارة الصحة أن الإصابة بداء السكري لا تمنع ‏المصاب من أداء مناسك الحج؛ لكن يشترط أخذ التدابير الوقائية ‏لتجنب المشاكل الصحية التي قد يتعرض لها أثناء الحج.‏

وأكدت الوزارة أهمية أخذ مريض السكر لكمية كافية من الأدوية ‏مع جهاز قياس السكر، بالإضافة لحمل بطاقة توضح الإصابة ‏بالسكر مع كتابة الأدوية وجرعاتها.‏

وأشارت إلى أنه قد يحدث نقص السكر بالدم نتيجة المجهود ‏البدني وتغير أوقات تناول الطعام، وكذلك تقرحات في القدمين ‏من فرط الحركة، وتسلخات جلدية بسبب التعرق الزائد.‏

ونصحت الوزارة مرضى الجهاز ‏التنفسي بتناول السوائل الدافئة والمسكنات والأدوية المضادة ‏للسعال ومزيلات الاحتقان، مع عدم استخدام المضادات الحيوية ‏إلا بوصفة طبية.‏

وشددت على الأصحاء بتجنب المصابين، والزحام، واستعمال ‏أدوات المريض، وشرب مياه شديدة البرودة، وتجنب ملامسة ‏العين والأنف وغسل اليدين، وعدم التعرض المباشر لهواء ‏التكييف.‏

الصحة

الصحة

وفق “أخبار 24”.