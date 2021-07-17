أوضحت وزارة الصحة أن الإصابة بداء السكري لا تمنع المصاب من أداء مناسك الحج؛ لكن يشترط أخذ التدابير الوقائية لتجنب المشاكل الصحية التي قد يتعرض لها أثناء الحج.
وأكدت الوزارة أهمية أخذ مريض السكر لكمية كافية من الأدوية مع جهاز قياس السكر، بالإضافة لحمل بطاقة توضح الإصابة بالسكر مع كتابة الأدوية وجرعاتها.
وأشارت إلى أنه قد يحدث نقص السكر بالدم نتيجة المجهود البدني وتغير أوقات تناول الطعام، وكذلك تقرحات في القدمين من فرط الحركة، وتسلخات جلدية بسبب التعرق الزائد.
ونصحت الوزارة مرضى الجهاز التنفسي بتناول السوائل الدافئة والمسكنات والأدوية المضادة للسعال ومزيلات الاحتقان، مع عدم استخدام المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية.
وشددت على الأصحاء بتجنب المصابين، والزحام، واستعمال أدوات المريض، وشرب مياه شديدة البرودة، وتجنب ملامسة العين والأنف وغسل اليدين، وعدم التعرض المباشر لهواء التكييف.
وفق “أخبار 24”.