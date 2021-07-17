‏”رئاسة الحرمين”: تفويج 6 آلاف حاج لطواف القدوم كل 3 ‏ساعات

أكد المتحدث باسم رئاسة شؤون الحرمين، هاني حيدر، أنه سيتم تنظيم دخول صحن المطاف لبدء طواف القدوم لـ6 آلاف حاج كل 3 ساعات، وذلك لضمان انسيابية الحركة ومنع التكدس والازدحام.
وأشار حيدر، وفقًا لـ”العربية”، إلى أنه تم تخصيص صحن المطاف بالكامل لأداء طواف القدوم وفي حال وجود كثافة سيتم الاستعانة بالدور الأول من المسجد الحرام.
وأوضح أنه لمنع التزاحم تم تنظيم دخول الحجاج عبر 3 أبواب رئيسية، تشمل، باب أجياد، وباب الملك فهد، وباب الملك عبد العزيز، وذلك وفقًا لمراكز تجمع الحجاج، لافتًا إلى أن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وفرت أكثر من 200 ألف عبوة من ماء زمزم لضيوف الرحمن.
هاني حيدر المتحدث باسم رئاسة شؤون الحرمين: تنظيم طواف القدوم لـ 6 آلاف حاج كل 3 ساعات لمنع التكدس والزحام.. وإعداد أكثر من 200 ألف عبوة مياه زمزم للحجاج#العربية pic.twitter.com/HBBaXBIMcf
— العربية (@AlArabiya) July 17, 2021