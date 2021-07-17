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أخبار محلية > ‏”رئاسة الحرمين”: تفويج 6 آلاف حاج لطواف القدوم كل 3 ‏ساعات
17/07/2021   2:15 م

‏”رئاسة الحرمين”: تفويج 6 آلاف حاج لطواف القدوم كل 3 ‏ساعات

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أكد المتحدث باسم رئاسة شؤون الحرمين، هاني حيدر، أنه سيتم تنظيم دخول صحن المطاف لبدء طواف ‏القدوم لـ6 آلاف حاج كل 3 ساعات، وذلك لضمان انسيابية الحركة ومنع ‏التكدس والازدحام.‏

وأشار حيدر، وفقًا لـ”العربية”، إلى أنه تم تخصيص صحن ‏المطاف بالكامل لأداء طواف القدوم وفي حال وجود كثافة سيتم ‏الاستعانة بالدور الأول من المسجد الحرام.‏

وأوضح أنه لمنع التزاحم تم تنظيم دخول الحجاج عبر 3 أبواب ‏رئيسية، تشمل، باب أجياد، وباب الملك فهد، وباب الملك عبد العزيز، ‏وذلك وفقًا لمراكز تجمع الحجاج، لافتًا إلى أن الرئاسة العامة ‏لشؤون الحرمين وفرت أكثر من 200 ألف عبوة من ماء زمزم لضيوف الرحمن.

‏”رئاسة الحرمين”: تفويج 6 آلاف حاج لطواف القدوم كل 3 ‏ساعات

أخبار محلية
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