هناك أمراض شائعة في فصل الصيف بعضها ينتقل عن طريق العدوى وأخرى قد يسببها التعرض المباشر لأشعة الشمس، أو ارتفاع درجات الحرارة، أو التعرض للمكيفات، وفي هذا التقرير نستعرض قائمة لأبرزها وطرق الوقاية منها.
الصداع
قد يؤدي التعرض لأشعة الشمس، لحالة مرضية معروفة باسم “ضربة الشمس”، والتي من أبرز أعراضها الصداع، وهي بين أمراض الصيف الخطيرة، وتزداد في حالات بذل المجهود تحت أشعة الشمس المباشرة، في ظل سوء التغذية وعدم الحصول على قسط كاف من النوم.
ويمكن الوقاية منها، بارتداء القبعة أثناء النزول في النهار، والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة قدر المستطاع، وشرب كميات كبيرة من الماء.
الأمراض الجلدية (الحروق والطفح الجلدي)
وعند تعرضك لأشعة الشمس لفترات طويلة، يمكن أن تؤثر هذه الأشعة على جلدك، ما يؤدي لإصابتك بحروق جلدية مختلفة الدرجة، وهي من الأمراض المرتبطة بالتنزه والمصايف.
وتظهر أعراض حروق الجلد، بتغير لون الجلد للأحمر، ثم التهابه، ثم تحوله للون البني، ثم تتقشر الطبقة الخارجية من الجلد، وللوقاية من الإصابة بالحروق، عليك استخدام واقٍ للشمس، والمحافظة على رطوبة البشرة بتناول الماء ووضع المرطبات على الجلد، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.
وإضافة للحروق، يمكن أن يعاني جسدك من ارتفاع درجات الحرارة وفرط تعرق الجسم، وتظهر هذه المعاناة في صورة طفح جلدي، نتيجة عدم استبدال الملابس عند التعرق، أو نزول المسابح لما تحتويه من نسبة كلور عالية.
وللوقاية يمكن الانتظام على الاستحمام يوميًا في فصل الصيف، ويفضل استخدام الماء البارد، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة، وتغيير الملابس بعد التعرق باستمرار.
التهاب العين
يعد التهاب العين أو التهاب الملتحمة من أمراض الصيف الشهيرة، والتي تنتج عن الإصابة بالفيروسات والبكتيريا والفطريات أو التحسس من المواد الكيمائية أو مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، التي تخالط العينين عن طريق الخطأ.
وللوقاية من التهابات العين، ينصح بالحفاظ على نظافة المكان وتطهيره جيدًا قبل الجلوس فيه، والحفاظ على نظافة اليدين باستمرار، وتهوية المنزل لتنقية الجو من أي بكتيريا وفيروسات، وعدم مقاربة العين للمستحضرات الدوائية أو الكيميائية.
آلام العظام والمفاصل
يمكن أن يصاب الشخص بآلام العظام والمفاصل، نتيجة التعرض لمكيف الهواء لفترة طويلة، خاصة خلال النوم، ومع الوقت يتسبب هذا الشعور بآلام شديدة في مختلف أجزاء الجسم، وخاصة منطقة أسفل الظهر.
لذلك ينصح باستخدام المكيف بدرجة مناسبة وليست شديدة البرودة، كما يجب عدم تسليط الهواء على الجسم مباشرةً، وعدم التعرض له والجسم متعرق.
– أمراض معدية تكثر في الصيف:
جدري الماء
يظهر على هيئة طفح جلدي باللون الأحمر مصحوبًا بحمى، ويسبب الشعور بحكة في الجلد وتعب بالجسم.
غالبًا ما ينتشر جدري الماء بين الأطفال، لكنه يمكن أن يصيب الكبار إذا لم يسبق الإصابة به من قبل أو أخذ التطعيمات، وللوقاية من هذا المرض، ينبغي الابتعاد عن المصابين وعدم التواجد في الأماكن المغلقة والمزدحمة في موسم الصيف، لانتقاله عن طريق التنفس والتلامس.
الحصبة
تعد الحصبة من الأمراض المعدية التي تزداد فرص الإصابة بها خلال موسمي الربيع والصيف، وهو يشبه جدري الماء في طريقة انتقاله، ويظهر على هيئة بقع بيضاء في جميع أنحاء الجسم.
يصاحب هذا المرض بعض الأعراض، مثل الحمى الشديدة، والتهاب الحلق، واحمرار العين، ويحتاج المريض إلى انعزال خلال فترة الإصابة حتى لا يسبب عدوى للأشخاص المحيطين.
النكاف
يعد مرض النكاف مرضًا فيروسيًّا شديد العدوى، ويصيب الأطفال بشكل خاص، وينتقل المرض عن طرق النفس والسعال أو العطس، ومن أبرز أعراضه: تضخم الغدد اللعابية، وآلام العضلات، والحمى، والصداع، وفقدان الشهية، والضعف العام، وللوقاية من هذا المرض، ينصح بالحصول على اللقاح الخاص به.
الأمراض التي ينقلها البعوض والقراد
غالبًا ما تحدث العدوى التي ينقلها البعوض بسبب الفيروسات المنقولة عن طريق الحشرات التي تؤدي بدورها إلى التهاب الدماغ وحمى الضنك.
وفق “أخبار 24”.