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أخبار محلية > مجاناً للحجاج.. “رئاسة الحرمين” تطلق خدمة “الواي فاي” التجريبية بالمسجد الحرام خلال موسم الحج
17/07/2021   6:23 م

مجاناً للحجاج.. “رئاسة الحرمين” تطلق خدمة “الواي فاي” التجريبية بالمسجد الحرام خلال موسم الحج

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أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع شركة الاتصالات المتنقلة “زين”، خدمة “الواي فاي” التجريبية في عدد من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته خلال موسم حج هذا العام.

وأكد وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان القرشي، أن المرحلة الحالية تستهدف تشغيل “الواي فاي” في 7 مواقع رئيسية.

وأوضح أن المواقع تتضمن الساحة الجنوبية والغربية ومناطق مختلفة من مبنى المطاف والتوسعة الشمالية ومضاعفة النقاط المخصصة للشبكة لتصبح من 8 إلى 14 نقطة بما يساهم في تحسين جودة الخدمة المجانية للحجاج. وفق “أخبار 24”.

ويأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس نحو دعم تحولات الخدمات الرقمية بالمسجد الحرام.

مجاناً للحجاج.. “رئاسة الحرمين” تطلق خدمة “الواي فاي” التجريبية بالمسجد الحرام خلال موسم الحج

أخبار محلية
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