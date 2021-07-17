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أخبار محلية > الحصيني: الرياض تمر بحالة تاريخية وقد تشهد سيولًا.. وهذا موعد انتهاء الصيف فعليًا
17/07/2021   6:23 م

الحصيني: الرياض تمر بحالة تاريخية وقد تشهد سيولًا.. وهذا موعد انتهاء الصيف فعليًا

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، اليوم السبت، هطول أمطار قد تصل لمستوى السيول، على بعض محافظات منطقة الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح خلال حديثه لبرنامج “mbc في أسبوع”، أنه من المتوقع انتهاء فصل الصيف فعليًا في السادس من سبتمبر المقبل، وفلكيًا في 22 من الشهر نفسه.

كما توقع أن تشهد منطقة الرياض أمطارًا بين غزيرة ومتوسطة، وقد تصل إلى سيول في بعض المحافظات، وتحديدًا كلما اتجهنا نحو الغرب وجنوب غرب الرياض، مشيرًا إلى أن هذه الحالة من المتوقع أن تمتد إلى ما بعد انتهاء موسم الحج، ولكنها قد تنحصر في المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية بالمملكة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد الرياض انخفاضًا نسبيًا في درجات الحرارة، وذلك بالنظر إلى معدلها في هذا الوقت من العام، والذي يصل إلى 43.5 درجة مئوية.

وذكر الحصيني أنه حال صدقت التوقعات، فإن ما تمر به الرياض هي حالة تاريخية، خاصة وأنها حالة غير معتادة في هذا الوقت من السنة.

الحصيني: الرياض تمر بحالة تاريخية وقد تشهد سيولًا.. وهذا موعد انتهاء الصيف فعليًا

أخبار محلية
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