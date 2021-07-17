محامي المعتقل خالد الدوسري يكشف عن المؤامرة التي تعرض لها موكله من قبل محاميه الأمريكي

قال محامي المعتقل بأمريكا خالد الدوسري، سعود بن قويد، إن هناك مؤامرة تعرض لها موكله خالد بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ وإن هناك مقاطع فيديو تؤكد ذلك.
وأوضح أن تلك المقاطع ترد على من يشكك في براءة خالد، وأنه ما زال يتحدى أن يقدم الأمريكان مقطع فيديو يثبت أن خالد الدوسري كان يجري تجارب في شقته على المواد المتهم بحيازتها كما يزعمون.
ونشر بن قويد مقطع فيديو يؤكد حقيقة المؤامرة التي تعرض لها الدوسري من قبل المحامي الأمريكي السابق، والذي ظهر في حديث لوسائل إعلام أمريكية وهو يعترف بتقصيره وعدم الدفاع عن خالد، وأنه لا يستحق أن يحكم عليه بالسجن المؤبد. وفق “أخبار 24”.
وأقر المحامي الأمريكي في الفيديو أنه تعرض لضغوطات وقت تكليفه بالقضية، وأن خالد الدوسري مريض، كما أنه بريء من التهم التي وجهت إليه، كما أنه تلقى محاكمة غير عادلة فقط لأنه مسلم.
أحبتي…
قضية المعتقل بأمريكا خالد الدوسري هي مؤامرة على أبن الوطن بكل ماتحمله الكلمه من معاني وما تم نشره في هذه المقاطع تؤكد ذلك وترد علي من يشكك في برائتة مع العلم لازلنا نتحدى أن يقدم الأمريكان مقطع فيديو يثبت أن خالد الدوسري يجرى تجارب في شقتة على المواد كما يزعمون.. https://t.co/TgfR7vFPBe
— سعود متعب بن قويد (@SaudBinQwaid) July 17, 2021