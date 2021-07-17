“الحج والعمرة”: عودة العمرة يوم 15 من ذي الحجة.. وسنبدأ بـ20 ألفًا فقط تزيد تدريجيًا

كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط، موعد عودة العمرة بعد الانتهاء من موسم الحج.
وأكد خلال لقائه في برنامج “سؤال مباشر” على قناة “العربية”، أن عودة العمرة ستبدأ تدريجيًا يوم 15 من ذي الحجة، مشيرًا إلى أن عدد المعتمرين في البداية سيكون 20 ألفًا.
وأضاف أنه سوف يتم زيادة هذا العدد بشكل تدريجي للوصول إلى ما كان عليه في السابق، مشيرًا إلى أن هذه الأمور تخضع لمراقبة الأوضاع الصحية، سواء في مكة المكرمة أو خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.
عبد الفتاح مشاط: سيكون عدد المعتمرين في البداية 20 ألفا وستبدأ العمرة بشكل تدريجي للوصول إلى ما كانت عليه في السابق.
عبدالفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة للعربية.#سؤال_مباشر#السعودية@asmashat@khalid76 pic.twitter.com/NhpOZZvYSw
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) July 17, 2021