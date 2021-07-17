أعلنت شركة “Jeep” الأمريكية نيتها طرح نسختها الجديدة من كومباس 2022، في أكبر عدد من بلدان العالم.
وذكر موقع “موتو 1″، أن السيارة الجديدة تتميز بتصميم أكثر عصرية للواجهة الأمامية وممتصات الصدمات، إذ يتداخل اللونان الأسود والفضي في هذه العناصر بصورة أنيقة ومميزة، كما حصلت المركبة على هيكل كروس أوفر بطول 4 أمتار و39 سنتيمترا، عرضه 181 سم، وارتفاعه 164 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 263 سم.
ولم تطل التغييرات الشكل الخارجي لهذه السيارة فقط، بل حصلت Compass الجديدة على تصميم عصري ومميز للقمرة، وعلى واجهة قيادة أكثر تطورا مجهزة بشاشة لمسية كبيرة تبرز من منتصفها.
وجهزت المركبة بأحدث أنظمة الوسائط المتعددة، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وعدة أنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرقات، فضلا عن حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات، وكاميرات أمامية وخلفية.
وتأتي المركبة بعدة نسخ، منها نسخة مجهزة بمحركات بنزين بسعة 2.4 ليتر بعزم 150 حصانا، ونسخة بمحرك بنفس السعة يولد عزما يعادل 175 حصانا، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات.
وفق “أخبار 24”.