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أخبار محلية > ‏”الغذاء والدواء” توضح مزايا وعيوب أجهزة قياس الحرارة عن ‏بعد
17/07/2021   6:22 م

‏”الغذاء والدواء” توضح مزايا وعيوب أجهزة قياس الحرارة عن ‏بعد

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مزايا أجهزة قياس حرارة ‏الجسم عن بُعد، وكذلك العوامل التي قد تؤثر على أدائها وتقلل ‏من دقة النتائج.‏

وأشارت الهيئة إلى أن تلك الأجهزة تمتاز بقياس درجة الحرارة دون ‏ملامسة الجسم، وهو ما يساهم في تقليل احتمالية نقل العدوى، ‏بالإضافة إلى قدرتها على فحص عدد كبير من الأشخاص، مع ‏سرعة عرض النتائج.‏

وذكرت أنه من العوامل التي تؤثر في دقة نتائجها، المسافة بين ‏الجهاز والجسم، ووضعية وزاوية الجهاز بالنسبة للجسم، ودرجة ‏حرارة المكان والرطوبة، وكذلك مدى ثبات اليد أثناء القياس.‏

ودعت إلى التأكد من ‏أن الأجهزة حاصلة على إذن تسويق من الهيئة، مشددة على أنه عند الاشتباه في نتائج القياس يمكن استخدام ‏أجهزة القياس الرقمية عن طريق الفم والتي تكون أكثر دقة في النتائج.‏

الغذاء و الدواء

وفق “أخبار 24”.

‏”الغذاء والدواء” توضح مزايا وعيوب أجهزة قياس الحرارة عن ‏بعد

أخبار محلية
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