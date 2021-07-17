‏”الغذاء والدواء” توضح مزايا وعيوب أجهزة قياس الحرارة عن ‏بعد

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مزايا أجهزة قياس حرارة الجسم عن بُعد، وكذلك العوامل التي قد تؤثر على أدائها وتقلل من دقة النتائج.
وأشارت الهيئة إلى أن تلك الأجهزة تمتاز بقياس درجة الحرارة دون ملامسة الجسم، وهو ما يساهم في تقليل احتمالية نقل العدوى، بالإضافة إلى قدرتها على فحص عدد كبير من الأشخاص، مع سرعة عرض النتائج.
وذكرت أنه من العوامل التي تؤثر في دقة نتائجها، المسافة بين الجهاز والجسم، ووضعية وزاوية الجهاز بالنسبة للجسم، ودرجة حرارة المكان والرطوبة، وكذلك مدى ثبات اليد أثناء القياس.
ودعت إلى التأكد من أن الأجهزة حاصلة على إذن تسويق من الهيئة، مشددة على أنه عند الاشتباه في نتائج القياس يمكن استخدام أجهزة القياس الرقمية عن طريق الفم والتي تكون أكثر دقة في النتائج.
وفق “أخبار 24”.