هل يعد الكورن فليكس إفطارًا صحيًّا لطفلك؟ تعرف على مكوناته وأضراره وبدائله

يعتقد معظم الناس أن الكورن فليكس أو رقائق الذرة، غذاء صحي خفيف وسريع التحضير، كما يفضله كثير من الأمّهات كوجبة مثالية لأطفالهن، بخلطه مع الحليب وتقديمه للصغار والكبار.
وأثبتت التجارب أن الكورن فليكس، له من الفوائد مثلما له من الأضرار، وأن تناوله بكثرة تنتج عنه أمراض خطيرة، إلا أنه يمكن معالجة ذلك بأن تتناوله باعتدال لتستمتع به، وتتجنب أضراره.
– كيف يُصنع؟
يصنع الكورن فليكس بمعالجة الحبوب وتحويلها لدقيق ناعم يخلط بالسكر والماء ونكهة الشعير وشراب الذرة عالي الفركتوز والنشا، والكاكاو، في نكهة الشوكولاتة، ويوضع في درجة حرارة عالية داخل آلة لتشكّله بأشكال مختلفة.
– قيمته الغذائية
يحتوي كوب سعته 28 غراما من الكورن فليكس أو رقائق الذرة على 101 سعرة حرارية، و24 غرام كربوهيدرات، وفيتاميني “A” و”D” و2 غرام بروتين، و3 غرامات من السكر الذي يعد الأسوأ في النظام الغذائي الحديث.
– ضرر السكر فيه
وجد أن السّكر في الكورن فليكس يرفع نسبة السّكر في الدّم بشدة، فينتج الجسم أنسولين بشكل أكبر، ما يقلل من النّشاط ويؤدي للخمول والجوع غير الحقيقي، كما أن ذلك يؤدي لانخفاض المناعة، والإصابة بالأمراض.
– أمراض خطيرة
وصفت جمعية القلب الأمريكية السّكر الموجود في الكورن فليكس بأنه سعرات حراريّة فارغة دون أي قيمة غذائية، وأنها تزيد الوزن والدّهون المتراكمة، إضافة إلى خطر الإصابة بالسّكري والسّرطان وأمراض القلب وأمراض مزمنة أخرى.
– الشبع الوهمي
يعد الشبع الوهمي من أضرار الكورن فليكس حيث تشعر بالشبع لفترة قصيرة، ثم تضطر لتناول المزيد من الأطعمة حتى تشبع، كما أنه يحتوي على كربوهيدرات عالية وسكريات ودهون قد تسبب السمنة خاصة مع عدم ممارسة الرياضة.
– تسوس الأسنان
يكون نمو الأسنان أصعب بشكل أكبر عند الأطفال الذين يأكلون الكورن فليكس بكميات أكبر بسبب كمية السّكر المضاف وغير الصحي فيه، كما يصابون بتسوس الأسنان لنفس السبب خاصة مع تناوله بالنكهات كالعسل والشّوكولاتة وهي المفضلة أكثر عند الأطفال.
– الحساسية
يشعر بعض الأشخاص بالحساسيّة من تناول حبوب الكورن فليكس ويرجع السبب إلى البروتين الموجود في الذرة ما قد يسبب أعراضاً كالطّفح الجلدي وتورم الغشاء المخاطي، والتقيؤ، ونوبة الربو، والانتفاخ.
– كيف تتجنب أضراره؟
يمكن تقليل أضرار الكورن فليكس بتناوله باعتدال، مع المحافظة على تنظيف الأسنان والمواظبة على الرياضة والأنشطة البدنية التي تحتاج طاقة ليتم حرق السعرات الحرارية والسكر الذي يدخل الجسم بتناول الكورن فليكس.
– فوائد مهمة
يحتوي الكورن فليكس رغم ذلك، على فيتامينات ومعادن مهمة للتمثيل الغذائي، وتعزيز نمو الخلايا والأنسجة، وألياف تمنع الإمساك، كما أنه يزيد من ضخ الدم في الجسم، ويحمي من الإصابة بتسمم الحمل، وارتفاع ضغط الدم المفاجئ، ويحسن من الإدراك لدى الأطفال.
– بدائله
يمكن إيجاد بدائل للفطور بالكورن فليكس بتناول عناصر غذائيّة عالية القيمة، بكميات تحتوي على سكر أقل بكثير من سكر الكورن فليكس، مثل حبوب الشوفان، والقمح مع الحليب كوجبة صحية وغنية بالمعادن والمواد المفيدة وبسكر أقل.
وفق “أخبار 24”.