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أخبار محلية > وسط بيئة صحية وآمنة.. ” شؤون الحرمين” تعلن نجاح خطة استقبال وتفويج الحجاج إلى المسجد الحرام لليوم الأول
17/07/2021   9:40 م

وسط بيئة صحية وآمنة.. ” شؤون الحرمين” تعلن نجاح خطة استقبال وتفويج الحجاج إلى المسجد الحرام لليوم الأول

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، نجاح خطة استقبال وتفويج أول أفواج الحجاج للمسجد الحرام خلال اليوم الأول بامتياز وسط بيئة صحية وآمنة مراعية لكافة المعايير الصحية العالمية.

وتضمنت خطة اليوم الأول، تنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة لكل فوج، ووفق ترتيب دقيق يراعي أعلى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، أثناء تأدية الصلاة والطواف حول الكعبة المشرفة من خلال المسارات الافتراضية التي أثبتت فاعليتها في تسهيل انسيابية حركة الحشود.

وقامت الرئاسة خلال اليوم الأول بتوزيع 20 ألف مظلة بهدف وقاية الحجاج والعاملين على خدمتهم من حرارة الشمس، وتوزيع 30 ألف عبوة زمزم تم توزيعها للفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام، عبر أكثر من 75 عربة موزعة على مسارات الطواف. وفق “أخبار 24”.

وعلى صعيد التوجيه والإرشاد قدمت الرئاسة خدمات الفتوى وإجابة أسئلة الحجاج بعشر لغات عالمية تضمنت توجيهات لضيوف الرحمن وإرشادات متعلقة بالالتزام بالمسارات وتحقيق التباعد الجسدي.

وسط بيئة صحية وآمنة.. ” شؤون الحرمين” تعلن نجاح خطة استقبال وتفويج الحجاج إلى المسجد الحرام لليوم الأول

أخبار محلية
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