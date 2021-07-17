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أخبار المناطق > شرطة جازان تضبط 64 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا
18/07/2021   12:07 ص

شرطة جازان تضبط 64 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

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أعلنت شرطة جازان اليوم (السبت)، ضبط 64 شخصًا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة، الرائد نايف الحكمي، أن المخالفين اتُّخذت الإجراءات النظامية بحقهم، تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات من قبل الجهة المختصة.

وتنص الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا. وفق “أخبار 24”.

وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يُعاقب بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

شرطة جازان تضبط 64 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

أخبار المناطق
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