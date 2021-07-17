نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > سؤال من مستشفى حطّم حلمه في الشفاء.. “الشراري” يحكي معاناته مع السمنة ويعلن قبوله بأحد المستشفيات
18/07/2021   12:09 ص

سؤال من مستشفى حطّم حلمه في الشفاء.. “الشراري” يحكي معاناته مع السمنة ويعلن قبوله بأحد المستشفيات

+ = -
1795

كشف المواطن المصاب بسمنة شديدة منصور الشراري، اليوم السبت، عن جانب من معاناته الصحية التي يواجهها منذ 6 سنوات بسبب وزنه الزائد.

وقال خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إن السمنة تسببت له بالعديد من المشكلات الصحية على مدى 6 سنوات.

وأوضح أنه كانت له محاولات لخسارة الوزن، حيث ذهب إلى أحد مستشفيات الرياض لإجراء عملية “تكميم” للمعدة، إلا أنه فوجئ بسؤال عما إذا كان معه مرافق من عدمه، وعندما سألهم عن سبب توجيه هذا السؤال، قالوا حتى يحمل الجثة حال توفي، ليعود الشراري مجددًا إلى القريات. وفق “أخبار 24”.

ووجه الشراري الشكر لكل من تفاعل مع حالته على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه تم قبول حالته في مستشفى  جامعة الملك سعود الطبية، وسيخضع للعلاج بعد عيد الأضحى.

سؤال من مستشفى حطّم حلمه في الشفاء.. “الشراري” يحكي معاناته مع السمنة ويعلن قبوله بأحد المستشفيات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885164629.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.