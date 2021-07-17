ما إمكانية إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا؟ مدير “الصحة الخليجي” يوضح

أوضح مدير الصحة العامة بمجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، اليوم السبت، بعض الأمور الخاصة بإمكانية إعطاء جرعة تنشيطية ثالثة من لقاح كورونا.
وأوضح خلال لقائه في برنامج “mbc في أسبوع”، أنه حتى الآن لم تصدر هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أو غيرها من المراكز المعتمدة اعتمادًا لإمكانية إعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات، وإن كان لا يُعتقد أنها قد تسبب ضررًا للحاصلين عليها.
وأضاف أن منظمة الصحة العالمية رأت أنه يفضل الاكتفاء بجرعتين وإعطاء فرصة للدول التي تواجه شحًا في وصول اللقاحات إليها، بما يسهم في تحقيق المناعة المجتمعية العالمية.
وفيما يتعلق بمسألة خلط اللقاحات التي أثيرت مؤخرًا، قال العمار إن هذه المسألة ظهرت بعدما واجهت بعض البلدان شحًا في مخزونات أنواع محددة من اللقاحات، وهو ما استدعى إجراء دراسات تستهدف الوقوف على مدى مأمونية خلط اللقاحات.
وأبان الطبيب المتخصص في الصحة العامة، أن هذه الدراسات أثبتت مأمونية وفاعلية خلط اللقاحات، مشيرًا إلى أن عددًا من الدول اعتمدته مثل بريطانيا، وكندا، والمملكة والسويد. وفق “أخبار 24”.
هل خلط اللقاحات آمن؟ وماهو جديد تحورات فيروس كورونا؟
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— د. أحمد العمار (@Dr_alammar1) July 16, 2021