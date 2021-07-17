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اخبار رياضية > الهلال يستهدف صفقة آسيوية لتدعيم خط الوسط
18/07/2021   12:08 ص

الهلال يستهدف صفقة آسيوية لتدعيم خط الوسط

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كشفت تقارير صحفية برتغالية، عن دخول إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في مفاوضات للتعاقد مع لاعب وسط سانتا كلارا الياباني، هيديماسا موريتا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدمت إدارة الهلال وفقًا لصحيفة “ريكورد” البرتغالية عرضًا تبلغ قيمته 3 ملايين يورو لنادي سانتا كلارا، للظفر بخدمات موريتا.

وأشارت إلى أن النادي الياباني يفكر في قبول العرض خاصة وأنه ليس سيئا بالإضافة إلى رغبة اللاعب في خوض تحدٍ جديد. وفق “أخبار 24”.

وتأتي رغبة الهلال في ضم أكثر من لاعب أجنبي، بناء على رغبة المدير الفني للفريقي ليوناردو جارديم، الذي يتطلع لإبرام العديد من الصفقات البارزة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

الهلال يستهدف صفقة آسيوية لتدعيم خط الوسط

اخبار رياضية
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