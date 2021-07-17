رغم اعتذاره.. إدارة الحزم تطالب “جوليمتش” بتنفيذ بنود التعاقد

أصدرت إدارة نادي الحزم، مساء اليوم السبت، بيانا رسميا، رفضت خلاله اعتذار الصربي فلاديمير جولميتش، بعد عدوله عن الموافقة على العرض المقدم له، وطالبته بالانضمام إلى معسكر الفريق الذي تحتضنه دولة المجر.
وجاء في البيان: “وقع الاختيار على المدافع الصربي فلاديمير جولميتش كأول اللاعبين المحترفين في صفوف الفريق بانتقال حر قادماً من نادي كروتوني الإيطالي، حيث وقع على عرض مبدئي بتاريخ 25 أبريل الماضي، ثم وقع على عرض نهائي (ملزم) بتاريخ 18 مايو، ثم قام النادي بالتعاون مع وزارة الرياضة ووزارة الداخلية بإصدار تأشيرة قدوم للاعب بتاريخ 18 يونيو 2021م تمهيداً لتوقيع عقده الاحترافي”.
وأضاف: “بعد أن تقرر إقامة معسكر خارجي للفريق في دولة المجر قررت إدارة النادي أن يكون التحاق جميع اللاعبين ممن هم خارج المملكة بالمعسكر الخارجي مباشرة وذلك تسهيلاً لالتحاقهم بمقر إقامة البعثة، وكإجراء احترازي فقد تمت مخاطبة اللاعب فلاديمير عبر بريده الإلكتروني الشخصي بتاريخ 29 يونيو 2021م وإشعاره بهذا القرار وبالإجراءات اللازمة التي عليه القيام بها لتمكينه من الالتحاق ببعثة الفريق، تجاوب اللاعب على الفور مع هذه المتطلبات وقام بإرسال نتيجة فحص الـPCR في ذات اليوم”.
وأضافت: “أمام مماطلة اللاعب وعدم احترامه للأعراف والمواثيق التعاقدية، وانطلاقاً من مبدأ الشفافية والوضوح وحفاظاً على سمعة نادي الحزم وسمعة الكرة السعودية، تود إدارة نادي الحزم أن توضح للجماهير والشارع الرياضي عامة والجماهير الحزماوية خاصة أن جميع الإجراءات التي اتخذتها كانت سليمة وقانونية ومتوافقة مع أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأن لديها من الأوراق والمستندات الثبوتية ما هو كافٍ لدعم موقفها وإدانة اللاعب، وأنها قد شرعت فعلاً في اتخاذ كافة الخطوات والتدابير القانونية التي تحفظ حقوق النادي وتردّ اعتباره واعتبار جماهيره والضرب بيد من حديد ضد كل من يخلّ أو يحاول العبث بالأعراف والمواثيق الرياضية، وأن كل من تعاون أو ساهم في تحريض اللاعب أو محاولة تحويل مساره سيكون شريكاً له وعرضة للمثول أمام العدالة القضائية”. وفق “أخبار 24”.
وأكمل “كان مسؤولو النادي ومدرب الفريق على تواصل مباشر مع اللاعب خلال هذه الفترة لترتيب برنامجه الإعدادي والتحاقه بالفريق غير أنهم فوجئوا بتاريخ 8 يوليو الجاري، بخطاب مرسل من اللاعب، يخطر فيها نادي الحزم بعدوله عن الموافقة على العرض المقدم له، معلّلا ذلك بأسباب شخصية ومهنية وعائلية”.
وأتمت: “لأسباب قانونية واعتبارية، رفضت الإدارة اعتذار اللاعب وتوجهت إليه بخطاب رسمي يطالبه بضرورة تنفيذ بنود التعاقد واحترام العلاقة التعاقدية بين الطرفين والحضور فوراً للالتحاق بمعسكر الفريق وإعطائه مهلة لتنفيذ هذا الطلب”.