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اخبار رياضية > “فيفا” يدرس إجراء 4 تعديلات ثورية على قواعد كرة القدم
18/07/2021   12:08 ص

“فيفا” يدرس إجراء 4 تعديلات ثورية على قواعد كرة القدم

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كشفت تقارير إسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يدرس إجراء تعديلات ثورية في قواعد كرة القدم المتعارف عليها لدى الجماهير.

ويفكر “فيفا” وفقًا لـ “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، في إجراء 4 تعديلات على قوانين الكرة المتعارف عليها ليخلق ثورة في قواعد اللعبة.

وجاءت الـ4 تعديلات التي يدرسها “فيفا” على النحو التالي:

1- تقليص زمن المباراة إلى 60 دقيقة، ليتكون كل شوط من 30 دقيقة فقط بدلاً من 45 دقيقة، بالإضافة إلى إمكانية إيقاف توقيت المباراة عند كل توقف. وفق “أخبار 24”.

2- إجراء عدد تبديلات غير محدود خلال المباراة دون حد أقصى.

3- السماح بتنفيذ رمية التماس بالقدم.

4- معاقبة اللاعب الذي يحصل على بطاقة صفراء، باستبعاده من المباراة لمدة 5 دقائق، قبل أن يعود للملعب مجدداً.

“فيفا” يدرس إجراء 4 تعديلات ثورية على قواعد كرة القدم

اخبار رياضية
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