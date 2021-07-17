“فيفا” يدرس إجراء 4 تعديلات ثورية على قواعد كرة القدم

كشفت تقارير إسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يدرس إجراء تعديلات ثورية في قواعد كرة القدم المتعارف عليها لدى الجماهير.
ويفكر “فيفا” وفقًا لـ “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، في إجراء 4 تعديلات على قوانين الكرة المتعارف عليها ليخلق ثورة في قواعد اللعبة.
وجاءت الـ4 تعديلات التي يدرسها “فيفا” على النحو التالي:
1- تقليص زمن المباراة إلى 60 دقيقة، ليتكون كل شوط من 30 دقيقة فقط بدلاً من 45 دقيقة، بالإضافة إلى إمكانية إيقاف توقيت المباراة عند كل توقف. وفق “أخبار 24”.
2- إجراء عدد تبديلات غير محدود خلال المباراة دون حد أقصى.
3- السماح بتنفيذ رمية التماس بالقدم.
4- معاقبة اللاعب الذي يحصل على بطاقة صفراء، باستبعاده من المباراة لمدة 5 دقائق، قبل أن يعود للملعب مجدداً.