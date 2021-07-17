الهلال يختتم تحضيراته لأولى تجاربه الودية في معسكر النمسا

أنهى فريق الهلال، مساء اليوم السبت، تحضيراته الميدانية لأولى تجاربه الودية، حيث طبق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، عدداً من الجمل التكتيكية، إضافة إلى مناورة فنية.
ويبدأ فريق الهلال، غدا الأحد، تجاربه الودية في معسكره الإعدادي الذي تحتضنه سالزبورج النمساوية، بمواجهة بينزجاو على ملعب بيشوفشوفن.
ويخوض الهلال 5 مباريات ودية خلال المعسكر، حيث يلاقي زيليزنيكار بانسيفو الصربي، الخميس المقبل، ثم يلعب يوم 25 يوليو ثالث تجاربه على أن يتم تحديد الخصم لاحقاً، وفي 30 من ذات الشهر يلاقي إيبار الإسباني، فيما يختتم تجاربه في الأول من أغسطس. وفق “أخبار 24”.
وينتظر الهلال مباراة مهمة في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2020، أمام الاستقلال الإيراني، إضافة إلى مواجهة الفيصلي في نهائي كأس السوبر.