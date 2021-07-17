بالصور والفيديو.. شراكة مجتمعية تجمع قيصرية الكتاب بصالون سارة الثقافي بالخرج

عقدت قيصرية الكتاب بالرياض شراكة مجتمعية مع صالون سارة الثقافي بالخرج والتي بموجبها سيقدم صالون سارة بعض الأنشطة الثقافية في قيصرية الكتاب التي دشنها سمو أمير الرياض في منطقة قصر الحكم عام 2019 حيث أعلن الإتفاقية مدير عام قيصرية الكتاب أ.أحمد الحمدان بحضور الأديب أ.حمد القاضي وعدد كبير من المثقفين والمثقفات .
وفي حديث للأستاذة سارة الخزيم للخرج اليوم قالت حين وقفت لتوقيع شراكة التعاون الثقافي مع قيصرية الكتاب ممثلة بمديرها أ. أحمد الحمدان تملكني شعور غريب ومر سريعاً أمام ناظري حلم المراهقة المغرمة بالأدب العربي حلم الصالون الأدبي الذي غفى طويلاً في وجدانها مرت السنوات ونبت الحلم على أرض الواقع في تلك اللحظة ولأن المكان في ساحة العدل فقد سمعت صليل السيوف، وقعقعة سنابك خيل اخوان من طاع الله، سمعت صوت عبدالله الفيصل:
أفديك يا وطني إذا عزّ الفدا
بأعز ما جادت به نعم الحياة
كل الوجود وما احتواه إلى الفنا
إلا هواك يظل مرفوعاً لواه
ولمحت صورة طاهر زمخشري في المكان:
بلادي فداؤك روحي وعيني
لنور يشع من المسجدين
بلادي بلاد الهوى تجاوزت بالمجد أقصى المدى
فكنت نشيداً طروب الصدى
ومازال يهتف في الخافقين
وعن سؤال الخرج اليوم حول خطط الشراكة مستقبلاً أجابت الخزيم : عُرض علينا رغبة جهات أخرى في الرياض عقد شراكات تعاون نحاول قدر المستطاع خدمة الثقافة في أي بقعة من وطننا العظيم وأي مكان آخر في العالم ، أنشطتنا تتمثل في قراءة للكتب، استضافة أدباء وأديبات، تنظيم معارض، المشاركات في جميع المناسبات الوطنية لكن سيبقى أكثر عملنا في محافظتنا الجميلة الخرج .
تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ حمد القاضي قد أثنى على الدور الرائد لصالون سارة كما أشاد بترجمة الأديبة سارة الخزيم لعدد من كتبها للغات أخرى وذلك للتعريف بثقافة وعادات الشعب السعودي التي تساهم في خلق سياحة جديدة للوطن .