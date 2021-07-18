صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه 5 أشخاص ينقلون لحومًا مجهولة المصدر في مركبة مخالفة للاشتراطات الصحية، فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهم.
وأوضح الكريديس أن 2 من المقبوض عليهم من الجنسية البنجلادشية، و 3 من الجنسيات المصرية والهندية والباكستانية، مخالفين لنظام العمل، مؤكداً أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وكانت هيئة النقل العام أصدرت بياناً أمس (السبت) بشأن مقطع الفيديو الذي يظهر عمالة تقوم بتحميل لحوم داخل سيارة أجرة، موضحة أنها ضبطت المركبة، وأصدرت مخالفة على المنشأة لمخالفتها أحكام اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.
وفق “أخبار 24”.