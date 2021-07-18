نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > ضبط 20 مخالفاً لتعليمات الحج وتغريم كل واحد منهم 10 آلاف ريال
18/07/2021   10:07 ص

ضبط 20 مخالفاً لتعليمات الحج وتغريم كل واحد منهم 10 آلاف ريال

+ = -
690

أعلن المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، ضبط 20 مخالفاً لتعليمات الحج وتطبيق الغرامة بحق كل واحد منهم.

وأوضح الشويرخ أن المتورطين خالفوا تنظيمات وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، مبيناً أنه اتخذ بحقهم الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ 10 آلاف ريال.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل مَن يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة. وفق “أخبار 24”.

ضبط 20 مخالفاً لتعليمات الحج وتغريم كل واحد منهم 10 آلاف ريال

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885164687.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.