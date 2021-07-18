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أخبار المناطق > بالفيديو.. “الهلال الأحمر” يُنفذ فرضية تصادم باصين داخل المشاعر المقدسة لاختبار فرقه
18/07/2021   10:08 ص

بالفيديو.. “الهلال الأحمر” يُنفذ فرضية تصادم باصين داخل المشاعر المقدسة لاختبار فرقه

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أطلق الهلال الأحمر السعودي، فرضية جديدة للتأكد من جاهزية الفرق المُشاركة بالمشاعر المقدسة، وذلك في إطار العمل على رفع كفاءة الاستعدادات والتأهب لأي حـوادث خلال الحج.

وأوضح نائب رئيس الهلال الأحمر للشؤون التشغيلية فهد الحجاج في تقرير لـ”الإخبارية”، أن الفرضية كانت عبارة عن حـادث تصادم باصين أصـيب خلاله أكثر من 70 شخصاً.

ولفت إلى أنه جرى التعامل مع كل الحالات ونقلها إلى أحد مستشفيات المشاعر، بالإضافة إلى نقل مُصـاب حالته خطرة بالطائرة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الهلال الأحمر” يُنفذ فرضية تصادم باصين داخل المشاعر المقدسة لاختبار فرقه

أخبار المناطق
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