بالفيديو.. “الهلال الأحمر” يُنفذ فرضية تصادم باصين داخل المشاعر المقدسة لاختبار فرقه

أطلق الهلال الأحمر السعودي، فرضية جديدة للتأكد من جاهزية الفرق المُشاركة بالمشاعر المقدسة، وذلك في إطار العمل على رفع كفاءة الاستعدادات والتأهب لأي حـوادث خلال الحج.
وأوضح نائب رئيس الهلال الأحمر للشؤون التشغيلية فهد الحجاج في تقرير لـ”الإخبارية”، أن الفرضية كانت عبارة عن حـادث تصادم باصين أصـيب خلاله أكثر من 70 شخصاً.
ولفت إلى أنه جرى التعامل مع كل الحالات ونقلها إلى أحد مستشفيات المشاعر، بالإضافة إلى نقل مُصـاب حالته خطرة بالطائرة.
فيديو | #الهلال_الأحمر يجري فرضيات بـ #المشاعر_المقدسة للتأكد من جاهزية الفرق المشاركة#الإخبارية#بسلام_آمنين pic.twitter.com/fWGCbPav7K
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 17, 2021
وفق “أخبار 24”.