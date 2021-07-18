شاهد.. هكذا يتم تجهيز الغرف في مشعر منى لاستقبال الحجاج

رصد تقرير تلفزيوني، التجهيزات التي تقوم بها الجهات المعنية لغرف استقبال الحجاج في مشعر منى.
وزودت الجهات المعنية وفقاً لـ”الإخبارية”، غرف الحجاج بجميع الأدوات اللازمة التي يمكن استعمالها بما فيها المعقمات، بالإضافة إلى إجراء تعقيم كامل للغرف من الداخل.
ويمنع دخول الحاج إلى الغرف قبل إبراز البطاقة الذكية؛ لضمان عدم وجود أي مُخالفات وتأدية المناسك في أجواء صحية آمنة.
وأوضح مدير إدارة أحد أبراج مشعر منى، أنه يتم تقديم البرامج الثقافية والدعوية عن بُعد عبر شاشات ذكية لمنع تجمعات الحجاج، إلى جانب الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة الحاج. وفق “أخبار 24”.
فيديو | مدير إدارة أحد أبراج مشعر منى: يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة الحاج.. ونراعي تقديم البرامج الثقافية والدعوية عن بُعد لمنع تجمعات الحجاج#الإخبارية#بسلام_آمنين pic.twitter.com/cUEcVpyFnh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 17, 2021
فيديو | موفد #الإخبارية من مشعر منى: يتم تجهيز غرفة الحاج بجميع الأدوات اللازمة #بسلام_آمنين pic.twitter.com/vkQ5vAD4ZG
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 18, 2021