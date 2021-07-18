“الإنذار المبكر”: تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة وأمطار رعدية على عدد من المناطق

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأحد)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة بعدد من مناطق المملكة، وسحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 8 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
وأبان أن أجزاء من مناطق عسير، والشرقية، وجازان، والرياض، ستشهد أتربة مثارة وأمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
وأشار إلى أن محافظات الخرمة والمويه وتربة ورنية وأضم وميسان بمنطقة مكة المكرمة، ومحافظات الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفزعة غامد الزناد وقلوة بمنطقة الباحة، ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن محافظات أحد المسارحة والحرث والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وضمد وفيفا وهروب بمنطقة جازان، ومحافظات أبها والحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب بمنطقة عسير، ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.