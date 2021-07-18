أستاذ علم أعصاب: التوتر المستمر قد يؤدي للوفاة وخصوصاً لهؤلاء المرضى

قال أستاذ علم الأعصاب الإدراكي وأشعة الأعصاب الدكتور علي الغامدي، إن التوتر المستمر والشديد يؤدي لحدوث أمراض مزمنة؛ نتيجة ارتفاع الكورتيزول.
وأوضح الدكتور الغامدي خلال مداخلة بـ”برنامج 120″ على قناة “الإخبارية”، أن التوتر العصبي قد يسبب الوفاة وخصوصاً لمرضى الشرايين والقلب، كما أنه يسبب انخفاض المناعة داخل الجسم؛ وذلك نتيجة الإجهاد والضغوط.
ولفت إلى أن ممارسة الرياضة والنوم المبكر يعدان من أبرز عوامل تخفيف حالات التوتر العصبي.
فيديو | أستاذ علم الأعصاب لـ #برنامج_120: التوتر المستمر والشديد قد يؤدي إلى الوفاة وخصوصا لمرضى الشرايين والقلب#الإخبارية pic.twitter.com/uoM8m5QkTS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 17, 2021
وفق “أخبار 24”.