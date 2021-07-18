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أخبار محلية > بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض عدة جرائم أطاح بمُرتكبيها خلال الأيام الماضية
18/07/2021   10:08 ص

بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض عدة جرائم أطاح بمُرتكبيها خلال الأيام الماضية

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استعرض الأمن العام، عدداً من الجرائم التي ألقي القبض على مرتكبيها خلال الأيام القليلة الماضية، وتضمنت جرائم سرقة وسطو ومشاجرة جماعية.

وجاءت أبرز الجرائم كالتالي:

ـ ضبط مُقيم من الجنسية اليمنية و3 مخالفين لنظام أمن الحدود تورطوا بعدد من الجرائم تمثلت في السطو على المنازل وسرقة مجوهرات ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح في مكة المكرمة، حيث قدرت قيمة المسروقات بـ 330 ألف ريال.

ـ القبض على مقيمين ومُخالف لنظام أمن الحدود تورطوا بجريمتين تمثلتا في الترصد لعملاء البنوك والاعتداء عليهم وسلب ما بحوزتهم من أموال تحت تهديد السلاح في الرياض، كما بلغت قيمة المسروقات 370 ألف ريال.

ـ الإطاحة بـ36 مخالفاً لنظام العمل قاموا باستغلال رخص الإقامة النظامية الخاصة بهم، والمتاجرة بها عبر إسكان مخالفي نظام أمن الحدود في الرياض.

ـ القبض على 7 مواطنين ووافد تورطوا في مشاجرة جماعية، إلى جانب قيام أحدهم بقيادة سيارته وتعمد صدم عدد من المتواجدين في الموقع بحفر الباطن. وفق “أخبار 24”.

ـ ضبط مُقيم من الجنسية اليمنية ومخالف لنظام أمن الحدود تورطا في الترصد للمُصلين عند خروجهم من الجوامع بجدة، ونشل ما بحوزتهم من متعلقات شخصية والتواصل مع الضحايا ومساومتهم على إرجاعها لهم مقابل مبالغ مالية.

بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض عدة جرائم أطاح بمُرتكبيها خلال الأيام الماضية

أخبار محلية
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