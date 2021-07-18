بعد بيعها ذهبها.. مواطنة تروي تجربتها مع الطب الشعبي في علاج السرطان

روت المواطنة أماني البلوي تجربتها مع أحد المعالجين بالطب الشعبي، بعد اكتشافها أنها مريضة بسرطان الغدد اللمفاوية.
وقالت البلوي لـ”أخبار24″ إنها اتجهت لمثل هذا النوع من العلاج بعد نصيحة من إحدى صديقاتها وإن العلاج كلفها 20 ألف ريال.
وأوضحت، أنها اضطرت إلى بيع مصوغاتها الذهبية من أجل شراء العلاج وهو مكون من العسل وبعض الأعشاب مخلوطة معه؛ لكنه لم يكن له أي فائدة لعلاج السرطان، حيث راجعت المستشفى بعد استخدامها للعلاج الشعبي واتضح أن السرطان انتشر بشكلٍ أكثر.
ونصحت البلوي، المرضى بعدم الانصياع خلف الذين يتاجرون بالعلاجات الشعبية من أجل إحياء الأمل عند مرضى السرطان.