“النقل” تفحص 1914 حافلة تنقل الحجاج وترصد عدداً من المخالفات

قامت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل، بفحص 1914 حافلة تُقل حجاج بيت الله الحرام باتجاه المنطقة المركزية والمسجد الحرام؛ لضمان المحافظة على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، وذلك ضمن الجهود المقدمة في موسم الحج لهذا العام.
ورصدت الفرق الرقابية عدد 395 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على بطاقة تشغيل أو بطاقة سائق أو عدم العناية بالحالة الفنية للحافلة ونظافتها أو عدم توفر وسائل السلامة واحتياجات الراحة الأساسية للحجاج.
من جانبه، أوضح مساعد قائد قوة أمن الحج لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي، أن حج هذا العام اعتمد على النقل العام بشكل كبير، مشيراً إلى أن خدمة الحجاج في النقل الترددي بما يقارب 2500 حافلة، بنظام الرد والردين، وبعدد يتجاوز 26 ألف رحلة منذ قدوم حجاج بيت الله الحرام في اليوم السابع. وفق “أخبار 24”.
#فيديو | فحص 1914 حافلة تنقل الحجاج إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.#بسلام_آمنين #حج1442هـ#واس_عام pic.twitter.com/LkNfIuMPHK
— واس العام (@SPAregions) July 17, 2021