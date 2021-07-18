نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “النقل” تفحص 1914 حافلة تنقل الحجاج وترصد عدداً من المخالفات
18/07/2021   10:08 ص

“النقل” تفحص 1914 حافلة تنقل الحجاج وترصد عدداً من المخالفات

+ = -
599

قامت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل، بفحص 1914 حافلة تُقل حجاج بيت الله الحرام باتجاه المنطقة المركزية والمسجد الحرام؛ لضمان المحافظة على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، وذلك ضمن الجهود المقدمة في موسم الحج لهذا العام.

ورصدت الفرق الرقابية عدد 395 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على بطاقة تشغيل أو بطاقة سائق أو عدم العناية بالحالة الفنية للحافلة ونظافتها أو عدم توفر وسائل السلامة واحتياجات الراحة الأساسية للحجاج.

من جانبه، أوضح مساعد قائد قوة أمن الحج لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي، أن حج هذا العام اعتمد على النقل العام بشكل كبير، مشيراً إلى أن خدمة الحجاج في النقل الترددي بما يقارب 2500 حافلة، بنظام الرد والردين، وبعدد يتجاوز 26 ألف رحلة منذ قدوم حجاج بيت الله الحرام في اليوم السابع. وفق “أخبار 24”.

“النقل” تفحص 1914 حافلة تنقل الحجاج وترصد عدداً من المخالفات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885164697.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.