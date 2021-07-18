قامت قوات الدفاع المدني، اليوم (الأحد)، برفع درجة الاستعداد والجاهزية في مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، لقضاء يوم التروية الثامن من شهر ذي الحجة.
وأوضح قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء الدكتور حمود الفرج، أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام طوال تواجدهم في مشعر منى لقضاء يوم التروية.
وأكد الفرج جاهزية جميع وحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها وفق ما ورد في خطة المديرية العامة للدفاع المدني، وجاهزية جميع الجهات المشاركة لتنفيذ مهامها، وفق ما ورد في الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أي مخاطر.
وفق “أخبار 24”.