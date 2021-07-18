“الاستثمارات العامة” يستثمر في مجموعة “مكلارين” للسيارات الرياضية والفاخرة

أعلنت مجموعة مكلارين للسيارات الرياضية والفاخرة، تلقيها استثمارات بقيمة 440 مليون جنيه استرليني (551 مليون دولار) من صندوق الاستثمارات العامة وشركة الاستثمار العالمية آريس مانجمنت.
وأوضحت المجموعة في بيان لها، أن هذه الاستثمارات جاءت مقابل أسهم ممتازة، مشيرةً إلى أن المساهمين الحاليين وعددا محدودا من المستثمرين الجدد سيقومون باستثمار 150 مليون جنيه استرليني (206.6 مليون دولار) إضافية مقابل أسهم تفضيلية قابلة للتحويل.
وأبانت أن هذه الاستثمارات الإضافية تأتي لسداد القرض المستلم من بنك البحرين الوطني في يونيو 2020، وللتحديد الصحيح لرأس المال، لافتةً إلى أن عملية زيادة رأس المال خاضعة لشروط الاتفاق، بما في ذلك زيادة التمويل المضمون الجديد الذي تعتزم المجموعة استخدامه لإعادة تمويل سنداتها المضمونة الحالية.
وأشارت إلى أن هذه الصفقة تأتي عقب سلسلة من المبادرات المالية الاستراتيجية الناجحة التي اتخذتها المجموعة بعد الآثار المترتبة على جائحة “كورونا”، حيث استحوذت “إم إس بي سبورتس كابيتال” ومستثمرون استراتيجيون آخرون على حصة أقلية كبيرة في قسم “ماكلارين ريسينغ” مع بقاء المجموعة المساهم الأكبر. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن هذه الصفقة سمحت لها بالاحتفاظ بحصة كبيرة في فريق “فورميلا 1” الخاص بها مع جلب رأس مال شريك استراتيجي للحد من مخاطر السباقات والسماح للمجموعة بالتركيز على أعمالها الرائدة في مجال السيارات.