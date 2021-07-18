الكشف عن مقترح بشأن موعد جديد لانطلاق الدوري

كشفت تقارير صحفية، أن هناك مشاورات قائمة لتقديم انطلاق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2021ـ2022، يومًا واحدًا، ليصبح في 11 أغسطس المقبل بدلًا من 12 منه.
وحدَّدت لجنة المسابقات في الرابطة وفقًا لـ” الرياضية” مشاركات المنتخب الوطني، إضافة إلى مباريات الأندية التي ستخوض بطولة دوري أبطال آسيا 2022، ولقاءات النصر والهلال اللذين يلعبان الأدوار الإقصائية في المسابقة القارية في النسخة الجارية.
وأوضحت أن اجتماعًا جمع وزارة الرياضة ورابطة دوري المحترفين، للعمل على روزنامة الموسم الرياضي الجديد، في الأيام الماضية، بما يتناسب مع مشاركات الأخضر والأندية السعودية.
ومن المنتظر أن تعلن رابطة دوري المحترفين اليوم جدول الدوري للموسم الرياضي الجديد.