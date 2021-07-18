وزير الطاقة الإماراتي يؤكد التزام الإمارات بأوبك+ ويشكر المملكة على دورها في الوصول لاتفاق

أكد وزير الطاقة الإماراتي “سهيل المزروعي”، التزام دولة الإمارات بأوبك+ والعمل معها دائماً وبذل الجهود لصالح التوازن بالسوق.
وقال المزروعي على هامش مؤتمر في ختام اجتماع “أوبك+”، اليوم (الأحد)، إنه تم التوصل إلى اتفاق كامل بعد الحوار البناء الذي جرى بالاجتماع، معرباً عن شكره للمملكة، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، لدور السعودية البنّاء في التوصل لاتفاق، كما شكر روسيا وباقي الأعضاء.
يُشار إلى أن اجتماع “أوبك+” اليوم (الأحد)، وافق على زيادة الإنتاج يومياً بشكل تدريجي، وزيادة خط الأساس لعدد من الدول بينها العراق والكويت والإمارات، بالإضافة للسعودية وروسيا، كما وافق على زيادة حصة الإمارات إلى 3.50 مليون برميل يومياً ارتفاعاً من 3.168 مليون برميل يومياً، وذلك اعتباراً من مايو 2022. وفق “أخبار 24”.