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أخبار محلية > شاهد.. حافلة بمواصفات خاصة لنقل كسوة الكعبة المشرفة إلى الحرم المكي
18/07/2021   11:16 م

شاهد.. حافلة بمواصفات خاصة لنقل كسوة الكعبة المشرفة إلى الحرم المكي

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تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة، ونقلها من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام. 

وخُصص لنقل كسوة الكعبة المشرفة أسطول يتكون من شاحنة بمواصفات خاصة، حيث تُطلى من الداخل بمادة خاصة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايته من التمزق أو إلحاق الضرر به. 

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، محمد بن مصلح الجابري، أنه يتم تعقيم أسطول النقل وتجهيز سيارة احتياطية مرافقة للسيارة الرئيسية وورشة متنقلة مدعومة بالطاقم الفني، مبينًا أن الحافلة جُهزت لنقل الصناع والخياطين من مقر مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة إلى المسجد الحرام وسيارة خاصة لنقل لجنة ثوب الكعبة المشرفة.

 

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. حافلة بمواصفات خاصة لنقل كسوة الكعبة المشرفة إلى الحرم المكي

أخبار محلية
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