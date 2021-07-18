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أخبار محلية > تصوير جوي يظهر طوابير السيارات وتعطل حركة السير جراء السيول بالأفلاج
18/07/2021   11:18 م

تصوير جوي يظهر طوابير السيارات وتعطل حركة السير جراء السيول بالأفلاج

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تسببت السيول التي شهدتها محافظة الأفلاج في قطع عدة طرق، من بينها الطريق الرابط بين محافظتي وادي الدواسر والأفلاج، وتعطيل حركة سير المركبات جنوب منطقة الرياض. 

ونشر حساب المغرد ماجد القحطاني على “تويتر”، اليوم (الأحد)، مشاهد جوية تظهر تحول طرق الأفلاج إلى أودية جارية بعد أن غمرتها مياه الأمطار. 

وكانت محافظة الأفلاج ومراكزها قد شهدت هطول أمطارٍ غزيرة سالت معها بعض الأودية والشعاب، وارتفع معها منسوب المياه في الطرقات العامة، ما تسبب في قطع عدة طرق وتوقف حركة مرور السيارات.  وفق “أخبار 24”.

تصوير جوي يظهر طوابير السيارات وتعطل حركة السير جراء السيول بالأفلاج

أخبار محلية
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