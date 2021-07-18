تصوير جوي يظهر طوابير السيارات وتعطل حركة السير جراء السيول بالأفلاج

تسببت السيول التي شهدتها محافظة الأفلاج في قطع عدة طرق، من بينها الطريق الرابط بين محافظتي وادي الدواسر والأفلاج، وتعطيل حركة سير المركبات جنوب منطقة الرياض.
ونشر حساب المغرد ماجد القحطاني على “تويتر”، اليوم (الأحد)، مشاهد جوية تظهر تحول طرق الأفلاج إلى أودية جارية بعد أن غمرتها مياه الأمطار.
وكانت محافظة الأفلاج ومراكزها قد شهدت هطول أمطارٍ غزيرة سالت معها بعض الأودية والشعاب، وارتفع معها منسوب المياه في الطرقات العامة، ما تسبب في قطع عدة طرق وتوقف حركة مرور السيارات. وفق “أخبار 24”.
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مشهد نادر في زمن جمرة القيض سيول وادي الحنو تقطع الطريق الرابط بين محافظتي #وادي_الدواسر و #الافلاج وتعطل حركة السير جنوب منطقة #الرياض #السعوديه
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— ماجد القحطاني | Majed AI Qahtani (@Majed_Qahtani1) July 18, 2021