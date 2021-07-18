وجّه ملوك المملكة، منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، عنايتهم للحرمين الشريفين، خدمةً لحجاج بيت الله الحرام، وتسهيلا لهم في أداء المناسك.
وفي العديد من الكلمات عبّر الملوك عن اعتزاز المملكة بأن خصها المولى عز وجل بشرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتسهيل أدائهم لمناسكهم.
وأشاروا إلى الجهود التي بذلتها وتبذلها المملكة لعمارة الحرم المكي الشريف، وتوسعة الحرمين الشريفين، لافتين إلى أن هذا العمل من أول واجبات المملكة تجاه المشاعر المقدسة والمسلمين. نستعرض بإيجاز بعض كلمات الملوك التي ألقوها بمناسبة الحج.
الملك عبدالعزيز
أكد الملك عبدالعزيز في خطبته في موسم حج 1357هـ، أن على المسلمين عامة التناصح في الدين، والتفهم الحقيقي للدعوة المحمدية، وإخلاص العبادة لله، بدعوة التوحيد، والاعتصام بحبل الله جميعاً.
الملك سعود
تحدث الملك سعود في كلمة له عن الأعمال التي تتم بكل همة ونشاط في عمارة الحرم المكي الشريف، وتوسعته، دون ضن بالمال أو الجهد، آملا أن يصبح عند انتهائه، في جماله وروعة عمارته كما في قدسيته وعظمته، لافتا إلى شق وتوسيع الطرق المؤدية لجبل عرفات ومنى، تيسيرا على الحجاج لأداء الفريضة.
الملك فيصل
شدد الملك فيصل في كلمته أمام ضيوف الحج، على التمسك بالإيمان والإخلاص وأن من أراد الخير دنيا ودينا، عليه التمسك بالعقيدة، وأنه قد يحدث اختلاف في الآراء لكن لا يمكن أن يحدث اختلاف في الإيمان بالله والتمسك بالعقيدة والشريعة، معبرا عن أمله بأن يوفق الله الجميع لما فيه الخير للمسلمين.
الملك خالد
في كلمة للملك خالد، ألقاها بجوار بيت الله الحرام، حيث اجتمع زعماء وقادة الدول الإسلامية في مؤتمر القمة الإسلامي الثالث، أكد على العمل على رفع شأن الإسلام والمسلمين، داعيا الله أن يؤيدهم بنصر من عنده.
الملك فهد
قال الملك فهد في كلمته بمناسبة الحج إن المملكة تهتم حكومة وشعبا بأن تمكن الحاج في الأماكن المقدسة من أداء المناسك بيسر، وإن أي منصف يلمس بنفسه ما قدمته هذه الدولة من خدمات للحجاج، وهو من أفضل الواجبات التي أوجبها الله على من ولاه أمر هذه البلاد.
الملك عبدالله
هنّأ الملك عبدالله في كلمته المسلمين بمناسبة موسم الحج، مؤكدا أن خدمة بيت الله الحرام شرف تفتخر به المملكة، ومشيداً بجهد القطاعات الأمنية في الحج، وأنهم درع هذا الوطن بعد الله، وبأهمية الحفاظ على الأمن ووحدة الوطن.
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التهنئة للمسلمين، بمناسبة عيد الأضحى والحج، وحمد الله على نعمته بأن اختص المملكة بخدمة الحرمين الشريفين، والقادمين إليهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، حيث وُفرت لهم الخدمات التي تعينهم على أداء المناسك بسهولة ويسر.
وفق “أخبار 24”.