ولي العهد يوجه بصرف عطاء غير مشروط وغير مسترد بمبلغ 3,7 مليون ريال لـ 200 شاب وفتاة ضمن مبادرة “سند الزواج”

وجّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بصرف عطاء غير مشروط وغير مسترد بمبلغ 3.7 مليون ريال إلى ما يقارب 200 شاب وفتاة على مستوى مناطق المملكة من خلال مبادرة “سند الزواج”.
وتأتي المرحلة الثانية من “سند الزواج” استكمالاً لمرحلة أولى قدّم فيها سمو ولي العهد مبلغ 520 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 26 ألف مستفيد في مختلف مناطق المملكة، كما تلقوا دورة تدريبية في الوعي المالي لتعزيز المعرفة والتثقيف حول الاستفادة المثلى من الدعم.
وتستهدف مبادرة “سند الزواج” بدعمها حديثي الزواج من الأيتام من ذوي الظروف الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة لكونهم ضمن الفئات ذات الأولوية للبرنامج، ويأتي ذلك امتداداً لاهتمام سموه ومساندته المستمرة لهذه الفئات، وتمكينه للشباب السعودي تحقيقاً لاستقرارهم الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن برنامج “سند محمد بن سلمان” يهدف من خلال مبادراته المتعددة والمبتكرة، إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء المملكة، وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية لتكون أكثر تمكيناً وكفاءةً.