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أخبار المناطق > القبض على تشكيل يضم 13 شخصاً تخصصوا في سرقة أغطية شبكات الصرف في الرياض
18/07/2021   11:17 م

القبض على تشكيل يضم 13 شخصاً تخصصوا في سرقة أغطية شبكات الصرف في الرياض

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ألقت شرطة الرياض القبض على 13 مخالفًا لنظامي الإقامة وأمن الحدود تورطوا في سرقة أغطية حديدية مخصصة لشبكات الصرف الصحي والسيول بمدينة الرياض، بغرض بيعها. 

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إن المتهمين من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والصومالية والسودانية، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس.

وأضاف أن المتهمين اتخذوا من أحد المواقع مكانًا لتجميع المسروقات، حيث ضُبط فيها (954) غطاء حديديًا، وقد استُردت، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة . وفق “أخبار 24”.

القبض على تشكيل يضم 13 شخصاً تخصصوا في سرقة أغطية شبكات الصرف في الرياض

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