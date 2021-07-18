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أخبار محلية > وزير الطاقة يرد على سؤال صحفية: كيف وصلتم إلى اتفاق مع الإمارات حول إنتاج النفط؟
18/07/2021   11:17 م

وزير الطاقة يرد على سؤال صحفية: كيف وصلتم إلى اتفاق مع الإمارات حول إنتاج النفط؟

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رد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، على سؤال صحفية بشأن تفاصيل التسوية مع دولة الإمارات حول ربط تعديل سقف إنتاج النفط بتمديد اتفاق أوبك +، قائلا: “لماذا أفصح عن ذلك، هذا فن أحتفظ به لنفسي ونحتفظ به جميعا لأنفسنا”.

وأضاف، على هامش مؤتمر صحفي، اليوم (الأحد)،  بشأن سقف إنتاج النفط لدول مجموعة أوبك بلس، “المشكلة أنكم في وكالة الطاقة، تفترضون بكل غطرسة أنه ليس لدينا الموهبة الفنية والذكاء والدبلوماسية، وكنتم في غفلة كبيرة عما يربطنا ببعضنا”، مؤكدًا أن “ما يربطنا ببعضنا أكبر بكثير مما نشرتم أنتم وغيركم للأسف”.

واتجه بالسؤال إلى نظيره الإماراتي سهيل المزروعي قائلا: “هل أنا صحيح سهيل؟”، ورد الأخير، قائلا: “100%، أنت محق سمو الأمير”.

وفق “أخبار 24”.

وزير الطاقة يرد على سؤال صحفية: كيف وصلتم إلى اتفاق مع الإمارات حول إنتاج النفط؟

أخبار محلية
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