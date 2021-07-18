“الحج والعمرة”: تصعيد الحجاج لعرفات يبدأ الخامسة فجرًا.. وتم توفير 1700 حافلة لنقلهم

استعرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة هشام سعيد، اليوم الأحد، الإيجاز الصحفي اليومي عن الحج.
وأعلن خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بمشاركة وزارتي الداخلية والصحة، اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى، مشيرًا إلى أن عمليات تنظيم الحشود تسير وفق الإجراءات الاحترازية التي تم وضعها سابقًا.
وأكد أنه تم التأكد من صلاحية تصاريح الحج وتوفر بطاقة شعائر الذكية في مركز الاستقبال والترحيب، كما تم تجهيز 71 مخيمًأ و6 أبراج لاستقبال الحجاج وفق ضوابط تنظيم عملية الدخول والخروج.
وذكر أنه سوف يتم بدء نقل الحجاج في الخامسة فجر يوم الغد، استعدادًا لتصعيدهم إلى جبل عرفات، حيث تم تخصيص أكثر من 1700 حافلة لنقل الحجاج. وفق “أخبار 24”.
وأبان سعيد أنه تم تجهيز مساحة 400 ألف متر مربع في مشعر عرفات، بما يعني تخصيص 5 أمتار مربعة لكل حاج، وهو ما يسهم في تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية.