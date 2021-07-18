متحدث “الصحة”: لم نرصد أي إصابة بكورونا بين الحجيج.. وتم تجهيز فرق إسعاف متخصصة لتقديم الخدمات اللازمة

استعرض المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، الإيجاز الصحي اليومي عن حالة حجاج بيت الله الحرام.
وقال، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بمشاركة وزارتي الداخلية والحج، إنه لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجيج حتى الآن، وكذلك لم تُسجل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز فرق متخصصة بالإسعاف الميداني لتقديم الخدمات اللازمة.
وأبان أنه يوجد مجموعة من نقاط تقديم الخدمات تتمثل في مراكز وعيادات وفرق ميدانية تصل عددها إلى 50 نقطة، منتشرة في مختلف مواقع المشاعر.
وأضاف أنه تم توفير 13 مستشفى لتقديم الخدمات الصحية للحجاج، من بينها 3 في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى مستشفى ميداني متنقل لمواكبة مراحل الحج. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن الدراسات أشارت إلى ضرورة سرعة الوصول إلى اللقاح من أجل مواجهة تحورات فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن متحور “دلتا” مثير للقلق في العالم بسبب سرعة انتشاره وتأثيره على المصاب.
وأشار إلى أنه يوجد قادة صحيون متخصصون ومدربون لمواكبة فرق الأعمال الصحية المرافقة للحجاج، وذلك للاطمئنان على أوضاعهم الصحية.
فيديو | متحدث #الصحة: لم تسجل أي إصابة بفيروس #كورونا بين الحجاج حتى الآن#الإخبارية pic.twitter.com/131pzPoKL3
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 18, 2021