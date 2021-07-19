ما هي أعراض الإجهاد الحراري وكيفية الوقاية منه وطرق إسعاف المصاب به؟.. “الصحة” توضح

استعرضت وزارة الصحة ظاهرة الإجهاد الحراري الذي يكثر خلال فصل الصيف، مبينة أعراضه وكيفية الوقاية منه، والطريقة الصحيحة لإسعاف المصاب به.
وأوضحت الوزارة أن أعراض الإجهاد الحراري هي الرؤية غير الواضحة، والهذيان وغموض الكلام، وارتفاع في درجة الحرارة والتعرق الشديد، والشعور بالغثيان، إضافة إلى فقدان الوعي.
وأضافت أنه عند رؤية مصاب بالإجهاد الحراري، يجب الاتصال بالطوارئ للحصول على الرعاية الطبية الطارئة، ونقل المصاب لمنطقة مظللة وباردة، مع إزالة الملابس الخارجية للمصاب.
وأشارت إلى أنه يجب مساعدة المصاب على شرب رشفات من الماء بشكل متكرر، وتبريد الجسم بكمادات باردة، بالإضافة إلى تهوية المصاب.
وبينت أن الوقاية من الإجهاد الحراري يكون بتجنّب الازدحام الشديد أثناء السير، والإكثار من شرب السوائل والماء، وأخذ قسط من الراحة، واستخدام مظلة فاتحة اللون أثناء السير.
وشددت الوزارة على حجاج بيت الله الحرام ضرورة الحرص على تجنب الإصابة بالإجهاد الحراري خلال تأدية المناسك، خاصة مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
ونصحت ضيوف الرحمن بارتداء ملابس فاتحة اللون وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والراحة قدر الإمكان، مع الاستحمام المتكرر وشرب السوائل.
كيف تسعف المصاب بالإجهاد الحراري؟ 🚨#حج_بصحة pic.twitter.com/T6QAfdMRDq
— عش بصحة (@LiveWellMOH) July 18, 2021
وفق “أخبار 24”.