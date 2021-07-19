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أخبار محلية > “الداخلية”: الجرعة الثانية شرط لسفر المواطنين إلى الخارج بدءاً 9 أغسطس المقبل
19/07/2021   12:30 م

“الداخلية”: الجرعة الثانية شرط لسفر المواطنين إلى الخارج بدءاً 9 أغسطس المقبل

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قررت وزارة الداخلية اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين، وذلك ابتداءً من 1/ 1/ 1443هـ الموافق 9 أغسطس 2021م.

واستثنى القرار من هذا الشرط مَن تقل أعمارهم عن 12 عاماً شريطة التأمين ضد مخاطر كورونا، والمتعافين من الفيروس الذين أمضوا أقل من (6) أشهر على إصابتهم بالفيروس، بالإضافة للمتعافين الذين حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة، وفي إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID19)، ونظراً لما تشهده دول العالم من ظهور موجات انتشار جديدة للوباء وظهور متحورات للفيروس وانخفاض فاعلية الجرعة الواحدة من اللقاح في مواجهة هذه المتحورات، ولما أثبتته الدراسات والأبحاث العلمية المعتبرة من أن تلقي جرعتين من اللقاح كفيل ــ بإذن الله ــ للحماية من مضاعفات متحورات الفيروس. وفق “أخبار 24”.

فقد تقرر اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين، وذلك ابتداءً من 1 / 1 / 1443هـ الموافق 9 أغسطس 2021م، ويستثنى من ذلك من تقل أعمارهم عن 12 عاماً شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر (COVID19) خارج المملكة، والمتعافين من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، ومن أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.

“الداخلية”: الجرعة الثانية شرط لسفر المواطنين إلى الخارج بدءاً 9 أغسطس المقبل

أخبار محلية
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