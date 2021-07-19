“جيوفينكو” يطلب الرحيل عن الهلال.. وشرط من الإدارة

كشفت مصادر صحفية أن محترف فريق الهلال، اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، سيكون أول الأجانب المغادرين، في فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي).
وقالت المصادر، وفقا لصحيفة “الميدان الرياضي” إن جيوفينكو سيكون أول المحترفين الأجانب المغادرين للفريق بسبب ظروفه العائلية، التي أجبرته على طلب المغادرة بعدما قضى 3 مواسم ونصف موسم مع الفريق.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة الهلال، برئاسة فهد بن نافل، اشترط على اللاعب جلب عرض مناسب للاستغناء عن خدماته، حيث يدرس بالفعل وكيل أعماله العروض المقدمة له حاليا.
ويقيم الهلال حاليا معسكرا تدريبيا في النمسا استعدادا للموسم الرياضي الجديد (2021-2022) بقيادة المدير الفني الجديد، المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.