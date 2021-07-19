الديربي في الجولة الـ 7.. تعرف على جدول مباريات الأهلي والاتحاد

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، رسمياً، مواعيد مباريات الدور الأول من الموسم المقبل 2021-2022.
وستنطلق منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021 بإقامة مواجهة واحدة ستجمع بين الاتحاد والفيحاء.
ومن المقرر أن يقام ديربي الاتحاد والأهلي يوم الجمعة 1 أكتوبر في الجولة السابعة لدوري المحترفين، ويحتضن ملعب الجوهرة اللقاء. وفق “أخبار 24”.
وجاءت مباريات الأهلي على النحو التالي:
( الفيصلي- الحزم- ضمك- التعاون- الفتح- الفيحاء -الاتحاد- الاتفاق- الطائي- الهلال- الباطن- ابها- النصر- الرائد- الشباب).
بينما سيواجه الاتحاد فرق ( الفيحاء- الرائد- الفيصلي- أبها- النصر- التعاون – الأهلي- ضمك – الشباب- الحزم – الفتح- الهلال- الطائي- الإتفاق -الباطن).