“أبو نخاع” يكشف كواليس القرار الصادم بشأن ديون أندية الدوري.. ومعاقبة الحكام

كشف رئيس نادي ضمك، صالح أبو نخاع، عن كواليس اجتماع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مع أندية دوري المحترفين، والذي عُقد الأربعاء الماضي في الرياض.
وقال أبو نخاع، في تصريحات لـ”الشرق الأوسط”، إن الاجتماع شهد نقاشات مهمة على رأسها نفي “الفيصل” تسديد الديون للأندية، وذلك لإتاحة الفرصة لها لنيل شهادة الكفاءة المالية، وتسجيل لاعبيها في سوق الانتقالات الصيفية الذي سيغلق الشهر المقبل.
وأوضح “أبو نخاع” أن الفيصل كان واضحا وصريحا مع رؤساء الأندية بشأن سداد الديون، إذ قال إن على كافة الأندية الالتزام بمعايير الحوكمة والكفاءة المالية، وإن كل ناد ملتزم بسداد ديونه بنفسه دون أن تتدخل وزارة الرياضة في ذلك.
وتابع أن عددا من رؤساء الأندية طالب بإعلان عقوبات ضد الحكام السعوديين الذين يخطئون في قراراتهم أثناء المباريات في دوري المحترفين، وبقية المسابقات المحلية، لكن هذه الفكرة والمطالب قوبلت برفض تام من الفيصل، وكذلك من مسؤولي اتحاد الكرة السعودي بقيادة ياسر المسحل، كون هذه المطالب غير مستساغة عالميا.