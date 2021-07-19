بالصور.. الأهلي يقع في فخ التعادل خلال وديته الأولى بمعسكر تونس

وقع فريق الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام نظيره نادي مستقبل الرجيش، في المباراة الودية الأولى التي يخوضها ضمن معسكره الإعدادي في تونس، استعدادا للموسم الجديد.
افتتح فريق الأهلي التسجيل في الدقيقة (17) عن طريق محترفه السوري عمر السومة، وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة.
ونجح الأهلي في شوط المباراة الثاني بالمحافظة على مرماه حتى وصلت الدقيقة (70) واستقبل هدف التعادل.
وعزز إياد مدني النتيجة بهدف ثان للأهلي عند الدقيقة (79)، لكن الفريق التونسي عاد مجدداً وسجل التعادل عند الدقيقة (81) لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما.
ودخل المدير الفني للفريق الأهلاوي المباراة بتشكيل مكون من: محمد العويس، هاني الصبياني، معتز هوساوي، دانكلير، محمد المجحد، نوح الموسى، علي الأسمري، فراس الغامدي، هيثم عسيري، سلمان المؤشر، عمر السومة.
وجاء على دكة الاحتياط كل من: “ياسر المسيليم – محمد خبراني – محمد الزبيدي – مناف أبو يابس – زياد الجهني – إياد مدني – حسين المقهوي – ميتريتا – الرينغي – فهد مجرشي – محمد مجرشي”.
وفق “أخبار 24”.