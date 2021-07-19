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اخبار رياضية > بالفيديو والصور.. مناورة ترفع استعدادات لاعبي الهلال في معسكر النمسا
19/07/2021   12:43 م

بالفيديو والصور.. مناورة ترفع استعدادات لاعبي الهلال في معسكر النمسا

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واصل فريق نادي الهلال، بقيادة المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم، تدريباته الجماعية في معسكره الإعدادي المقام حاليًّا في النمسا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد (2021-2022).

وخاض لاعبو الفريق مناورة فنية على كامل مساحة الملعب، مساء الأحد، حيث حرص المدرب جارديم، على تطبيق الجمل التكتيكية والفنية الذي ينوي تنفيذها خلال مباريات الفريق المقبلة.

وقرر الجهاز الفني بقيادة جارديم، منح لاعبيه راحة عن التدريبات الجماعية، مساء اليوم الإثنين، على أن يعاود تمارينه في معسكر النمسا، يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يستمر معسكر الهلال في النمسا حتى الثاني من أغسطس المقبل، وسيلعب خلاله عددًا من المباريات الودية.

مران الهلال

مران الهلال

مران الهلال

مران الهلال

مران الهلال

مران الهلال

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو والصور.. مناورة ترفع استعدادات لاعبي الهلال في معسكر النمسا

اخبار رياضية
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