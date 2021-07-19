الكشف عن تفاصيل مثيرة في مفاوضات الأهلي لضم “باولينيو”

كشف الإعلامي الرياضي، عبدالعزيز المريسل، عن تفاصيل مفاوضات مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، مع نجم غوانغجو الصيني، اللاعب البرازيلي باولينيو.
وقال “المريسل” في تصريحات لبرنامج “الحصاد الرياضي”: “هناك من أبلغ إدارة الأهلي، أن اللاعب باولينيو، سيحضر إلى الفريق من 4 إلى 5 ملايين يورو.. واللاعب يريد عقدا لمدة 3 سنوات وليس لموسمين فقط”.
وأوضح: “هناك شخصان محبان للنادي الأهلي قد تواصلا مباشرة مع باولينيو، وأوضح أحدهما أن اللاعب طلب 3.5 مليون يورو، واللاعب أعطى الإدارة 72 ساعة وسوف تتواصل معه مباشرة”.
وأضاف “المريسل”: “أحد الشخصين المحبين للأهلي أبلغ إدارة النادي أنه بإمكانه تسهيل اتصال مرئي مع باولينيو والإدارة مباشرة، وأنه في الفترة الجارية قد يكون تم التواصل بينهما دون وسيط”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “البرازيلي باولينيو نسبة قدومه للأهلي 95٪ لأنه أكثر الأندية اهتماماً به، ونسبة قدومه للاتحاد 4 % أما نسبة قدومه للهلال 1%.. والنصر لا يفكر في اللاعب”، مشيرًا إلى أن هناك شخصية أهلاوية محبوبة ستقوم بدعم صفقة البرازيلي.