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اخبار رياضية > ديربي الرياض في الجولة الثامنة.. تعرف على جدول حامل اللقب بالموسم الجديد
19/07/2021   12:44 م

ديربي الرياض في الجولة الثامنة.. تعرف على جدول حامل اللقب بالموسم الجديد

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كشفت لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين، رسميا اليوم الأحد، عن موعد إقامة ديربي الرياض بين فريقي الهلال أمام نظيره النصر، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الجديد (2021-2022).

وأعلنت اللجنة، أن موقعة الديربي بين الهلال والنصر ستقام يوم الأحد 17 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثامنة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وأوضحت اللجنة أن ديربي العاصمة بين الهلال والنصر، قد يتم تأجيله في حال تأهل أحدهما إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا. وفق “أخبار 24”.

ونستعرض جدول مباريات فريق الهلال (الدور الأول) للموسم الجديد كالتالي

الهلال × الطائي: السبت 14-8-2021

التعاون × الهلال: الجمعة 20-8-2021

الهلال × الباطن: الجمعة 27-8-2021

الفيحاء × الهلال: الثلاثاء 28-9-2021

الهلال × الاتفاق: السبت 18-9-2021

الشباب × الهلال: الخميس: 23-9-2021

الهلال × الحزم: السبت 2-10-2021

الهلال × النصر: الأحد 17-10-2021

الهلال × الرائد: السبت 23-10-2021

الأهلي × الهلال: الجمعة 29-10-2021

الهلال × ضمك: الخميس 4-11-2021

الهلال × الاتحاد: الأحد 21-11-2021

أبها × الهلال: الجمعة 26-11-2021

الهلال × الفتح: الأحد 26-12-2021

الفيصلي × الهلال: الخميس 30-12-2021

ديربي الرياض في الجولة الثامنة.. تعرف على جدول حامل اللقب بالموسم الجديد

اخبار رياضية
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