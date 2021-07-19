ديربي الرياض في الجولة الثامنة.. تعرف على جدول حامل اللقب بالموسم الجديد

كشفت لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين، رسميا اليوم الأحد، عن موعد إقامة ديربي الرياض بين فريقي الهلال أمام نظيره النصر، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الجديد (2021-2022).
وأعلنت اللجنة، أن موقعة الديربي بين الهلال والنصر ستقام يوم الأحد 17 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثامنة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
وأوضحت اللجنة أن ديربي العاصمة بين الهلال والنصر، قد يتم تأجيله في حال تأهل أحدهما إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا. وفق “أخبار 24”.
ونستعرض جدول مباريات فريق الهلال (الدور الأول) للموسم الجديد كالتالي
الهلال × الطائي: السبت 14-8-2021
التعاون × الهلال: الجمعة 20-8-2021
الهلال × الباطن: الجمعة 27-8-2021
الفيحاء × الهلال: الثلاثاء 28-9-2021
الهلال × الاتفاق: السبت 18-9-2021
الشباب × الهلال: الخميس: 23-9-2021
الهلال × الحزم: السبت 2-10-2021
الهلال × النصر: الأحد 17-10-2021
الهلال × الرائد: السبت 23-10-2021
الأهلي × الهلال: الجمعة 29-10-2021
الهلال × ضمك: الخميس 4-11-2021
الهلال × الاتحاد: الأحد 21-11-2021
أبها × الهلال: الجمعة 26-11-2021
الهلال × الفتح: الأحد 26-12-2021
الفيصلي × الهلال: الخميس 30-12-2021