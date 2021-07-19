نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول مساعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا إلى جمهورية طاجيكستان
19/07/2021   8:32 م

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول مساعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا إلى جمهورية طاجيكستان

+ = -
664

وصلت المساعدات الطبية العينية الوقائية المقدمة من قِبل حكومة المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى جمهورية طاجيكستان بمبلغ قدره 500 ألف دولار أمريكي، وذلك للإسهام في التصدي لجائحة كورونا كوفيد 19، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقد قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان بتسليم المساعدات وهي مجموعة من اللوازم الطبية (كمامات، وقفازات، وملابس طبية وقائية) لحكومة طاجيكستان ممثلة بنائب وزير الصحة والرعاية الاجتماعية شادي جمشيد، بحضور عدد من المسؤولين في وزارتي الصحة والخارجية ووسائل الإعلام الطاجيكية، وذلك بمقر السفارة في العاصمة دوشنبه.

وأكد السفير الرشيدان أن التوجيه يأتي تأكيدًا على أن الإنسان أولاً، ومن منطلق ذلك حرصت المملكة على مساعدة الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة فيروس كورونا، واستمرار التعاون والتنسيق في المجال الصحي على وجه الخصوص، وانطلاقاً من العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين، فإن حكومة المملكة يسرها تقديم مساعدات عينية وقائية لحكومة جمهورية طاجيكستان لتسهم بالحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

يُذكر أن المملكة قدّمت منذ بدء الجائحة العديد من المساعدات والمعدات الطبية والوقائية لمختلف البلدان الشقيقة والصديقة حول العالم لمساندة الجهود الدولية في مكافحة فيروس كورونا والحد من مخاطره.

وصول مساعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا إلى جمهورية طاجيكستان

وفق “أخبار 24”.

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول مساعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا إلى جمهورية طاجيكستان

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885164939.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.