إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول مساعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا إلى جمهورية طاجيكستان

وصلت المساعدات الطبية العينية الوقائية المقدمة من قِبل حكومة المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى جمهورية طاجيكستان بمبلغ قدره 500 ألف دولار أمريكي، وذلك للإسهام في التصدي لجائحة كورونا كوفيد 19، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقد قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان بتسليم المساعدات وهي مجموعة من اللوازم الطبية (كمامات، وقفازات، وملابس طبية وقائية) لحكومة طاجيكستان ممثلة بنائب وزير الصحة والرعاية الاجتماعية شادي جمشيد، بحضور عدد من المسؤولين في وزارتي الصحة والخارجية ووسائل الإعلام الطاجيكية، وذلك بمقر السفارة في العاصمة دوشنبه.
وأكد السفير الرشيدان أن التوجيه يأتي تأكيدًا على أن الإنسان أولاً، ومن منطلق ذلك حرصت المملكة على مساعدة الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة فيروس كورونا، واستمرار التعاون والتنسيق في المجال الصحي على وجه الخصوص، وانطلاقاً من العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين، فإن حكومة المملكة يسرها تقديم مساعدات عينية وقائية لحكومة جمهورية طاجيكستان لتسهم بالحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
يُذكر أن المملكة قدّمت منذ بدء الجائحة العديد من المساعدات والمعدات الطبية والوقائية لمختلف البلدان الشقيقة والصديقة حول العالم لمساندة الجهود الدولية في مكافحة فيروس كورونا والحد من مخاطره.
وفق “أخبار 24”.